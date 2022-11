Landesregierung hält Hilfspaket ab Januar nicht für zu spät Kommunen, Familien und Unternehmen können voraussichtlich mit Geld aus dem geplanten Rettungsschirm von Brandenburg rechnen. Das Paket soll erst ab Januar gr... dpa

Potsdam -Das Brandenburger Hilfspaket in der Energiekrise soll ab Januar greifen - die Opposition hält das für viel zu spät, die Landesregierung für genau richtig. „Die vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen des Landes kommen weder zu früh noch zu spät, sondern sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Mittwoch im Landtag in Potsdam. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte im September ein Hilfspaket von bis zu zwei Milliarden Euro angekündigt, aber auf Details der Hilfen des Bundes gewartet. Das Land will als Ergänzung zu Bundeshilfen Kommunen, Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen sowie voraussichtlich Unternehmen entlasten.