Landesregierung tagt im Havelland: Flüchtlingsaufnahme Thema

Nauen -Die brandenburgische Landesregierung kommt an diesem Dienstag im Schloss Ribbeck bei Nauen zu Beratungen mit der Spitze des Landkreises Havelland zusammen. Bei der Sitzung mit Landrat Roger Lewandowski (CDU) soll es unter anderem um die Aufnahme Geflüchteter gehen, die wirtschaftliche Entwicklung und die medizinische Versorgung. Der Landkreis plant mehr Plätze für die Aufnahme Geflüchteter.

Am Dienstagabend steht ein Bürgerdialog mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in der Stadthalle in Falkensee an. Auch viele Minister werden erwartet.

Das brandenburgische Kabinett kommt regelmäßig zu Sitzungen auch außerhalb Potsdams zusammen. Den kleinen Ort Ribbeck hatte Theodor Fontane mit seinem Gedicht vom Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Havelland bekannt gemacht.