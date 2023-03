Landesregierung unterstützt Tafeln mit halber Million Euro Die Brandenburger Landesregierung unterstützt die Tafeln im Land in diesem Jahr mit einer halben Million Euro. Damit sollen die gemeinnützigen Ausgabestellen... dpa

ARCHIV - Ein Mann in der Cottbuser Tafel steckt Lebensmittel in seinen Einkaufswagen. Patrick Pleul/dpa/Archiv

Potsdam -Die Brandenburger Landesregierung unterstützt die Tafeln im Land in diesem Jahr mit einer halben Million Euro. Damit sollen die gemeinnützigen Ausgabestellen für Lebensmittel in Zeiten der Energiekrise und wegen des wachsenden Zulaufs von Hilfsbedürftigen unterstützt werden, sagte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag laut Mitteilung.