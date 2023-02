Landesschülerrat sieht Maßnahmen gegen Lehrermangel kritisch Der Landesschülerrat in Brandenburg sieht die geplanten Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel zum Teil sehr kritisch. Eine Verbeamtung von Seiteneinsteigerinn... dpa

Potsdam -Der Landesschülerrat in Brandenburg sieht die geplanten Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel zum Teil sehr kritisch. Eine Verbeamtung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern berge die Gefahr, dass sich diese Notlösung verstetige, teilte das Gremium am Dienstag mit. Eine 18-monatige Qualifizierung könne zudem ein Lehramtsstudium nicht vollständig ersetzen. Im kommenden Schuljahr werden an Brandenburgs Schulen rund 1800 neue Lehrkräfte gebraucht.