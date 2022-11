Landessynode: Kampf gegen sexualisierte Gewalt geht alle an Aus Sicht der evangelischen Landeskirche muss die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche weitergehen. „Der Kampf gegen jede Form von sexuali... dpa

Berlin -Aus Sicht der evangelischen Landeskirche muss die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche weitergehen. „Der Kampf gegen jede Form von sexualisierter Gewalt geht uns alle an“, sagte Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein bei der Tagung der Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) am Freitag in Berlin. „Vergangenes ist nicht einfach vergangen für Menschen, die einmal oder wiederholt in einer Gemeinde, in einer Jugendgruppe oder an anderen Orten grenzüberschreitende, die seelische und körperliche Integrität verletzende Handlungen erlitten haben.“