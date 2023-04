Landesverfassungsschutz: Rechtsextremismus größte Gefahr Die Zahl der Menschen, die der Verfassungsschutz dem Rechtsextremismus zuordnet, hat in Brandenburg im vergangenen Jahr leicht zugenommen. Der Linksextremism... dpa

Michael Stübgen (CDU), Minister des Innern und für Kommunales, spricht. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Die Zahl der potenziellen Rechtsextremisten in Brandenburg ist leicht gestiegen und hat fast den bisherigen Höchstwert erreicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur stieg das Personenpotenzial um 25 auf 2855. Der Rechtsextremismus bleibt damit der mit Abstand größte Extremismusbereich in Brandenburg, wie aus dem Verfassungsschutzbericht 2022 hervorgeht. Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Verfassungsschutzchef Jörg Müller stellen ihn am Mittwoch in Potsdam vor. Für das Jahr 2020 zählte der Verfassungsschutz 2860 potenzielle Rechtsextremisten - das war ein Rekordwert.