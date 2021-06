Berlin - Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner ist von den Delegierten des Berliner CDU-Landesparteitages mit 92,5 Prozent Zustimmung zum Spitzenkandidaten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus nominiert worden. Für ihn sprachen sich 254 der Delegierten aus, die sich zur Präsenztagung im Neuköllner Hotel Estrel eingefunden hatten. 20 Delegierte stimmten mit Nein, sieben enthielten sich.

Wegner, der zur Zeit noch für die CDU im Bundestag sitzt, formulierte in seiner Rede den Anspruch, Regierender Bürgermeister zu werden und die rot-rot-grüne Landesregierung abzulösen. „Ich will Regierender Bürgermeister werden“, sagte er. „Wir werden die Berliner überzeugen, dass es nicht gut ist für die Stadt, wenn das Rote Rathaus grün angestrichen wird oder wenn es rot bleibt.“ In seiner Rede entwarf er dann sozusagen eine Vision des Normalen für die Hauptstadt.

Die Berlinerinnen und Berliner dieser Stadt hätten es verdient, besser regiert zu werden als in den vergangenen fünf Jahren. Er versprach einen besseren Bürgerservice, der es demnächst nicht mehr nötig machen soll, dass man für einen Personalausweis zweimal durch die ganze Stadt fährt, um erst einmal seinen Antrag persönlich auf dem Amt zu stellen und das Dokument dann nach Wochen auch wieder persönlich abzuholen.

Auch für die Angestellten und Beamten der Hauptstadt will die CDU einiges tun. Ihre Arbeitsbedingungen sollen sich ebenso verbessern wie ihr Einkommen. „Die Verwaltung soll der beste Arbeitgeber dieser Stadt werden“, so Wegner. Man werde klare Zuständigkeiten zwischen Senat und Bezirken schaffen: „Wo der Bezirk zuständig ist, hat sich der Senat künftig rauszuhalten“, sagte Wegner. Umgekehrt dürfe es aber auch nicht einem einzelnen Bezirksstadtrat überlassen bleiben, eine so wichtige Ansiedelung für die Stadt zu verhindern, wie es der grüne Baustadtrat Florian Schmidt beim Google-Campus geschafft habe.

Weitere Schwerpunkte in der Rede waren die Bildung und die Sicherheit in der Stadt. Auch die CDU ist für die Verbeamtung von Lehrern, weil man in der Konkurrenz mit den anderen Bundesländern nur so die klügsten Köpfe halten könne.

In Sachen Sicherheit prangerte Wegner vor allem die Grünen an. Menschen erzählten ihm, dass sie nach Einbruch der Dunkelheit das Haus nicht mehr verließen, schilderte Wegner und kündigte an, dass eine CDU-Landesregierung 1000 zusätzliche Beschäftigte bei der Berliner Polizei einstellen und die Sicherheitsbehörden überdies technisch besser ausstatten werde. Natürlich durfte das Beispiel Rigaer Straße nicht fehlen, wo es diese Woche Ausschreitungen wegen einer Brandschutzbegehung in einem größtenteils besetzten Haus gegeben habe. 80 verletzte Polizisten habe es dort gegeben, kritisierte Wegner. „Und mit diesen Terroristen macht der Bezirk gemeinsame Sache.“

Die Grünen als Hauptgegner, das war zuvor schon in der Rede des CDU-Generalsekretärs Stefan Evers angeklungen, der dabei verbal ein bisschen mehr zulangte: „Die Grünen sind keine Ökopartei mehr, sondern eine sozialistische Partei mit Biosiegel“, sagte Evers.

Wahlkampf der Berliner CDU: Hauptgegner sind die Grünen

Bevormunden, Verbieten, Bestrafen – das droht den Berlinerinnen und Berlinern nach Meinung der CDU, wenn sich die Grünen als stärkste Partei durchsetzen sollten. Nach jüngsten Umfragen liefern sich CDU und Grüne ein Kopf-an-Kopf-Rennen, die SPD folgt weiter hinten auf dem dritten Platz. Sie wurde daher von Evers überhaupt nicht und von Wegner nur am Rande erwähnt. Es sei bemerkenswert, dass die SPD seit Jahrzehnten den Regierenden Bürgermeister stelle – das Wahlprogramm der SPD aber lese sich, als sei sie in der Opposition.

Beim wichtigen Thema, wie es die Sozialdemokraten mit dem Volksbegehren halten, das die Enteignung großer Wohnungsgesellschaften fordert, gebe es erst gar keine gemeinsame Linie: „Die Spitzenkandidatin ist dagegen, wichtige SPD-Politiker dafür und im Wahlprogramm findet sich gar nichts dazu“, bemängelte Wegner und bekräftigte erneut die kategorische Ablehnung von Enteignungen seiner Partei – unter großem Beifall der Delegierten. Sie applaudierten nach Wegners Rede stehend und minutenlang, so als wollten sie dem Wahlkampf-Slogan der Partei eine bildliche Entsprechung schaffen: „Mehr geht nur gemeinsam.“

Das Bild der Harmonie rundete Monika Grütters ab, die Wegner nach seiner Rede offiziell als Spitzenkandidaten vorschlug. „Ich bewundere deinen Mut“, sagte sie in Richtung des Landesvorsitzenden, und einen kleinen Seitenhieb mochte nur der daraus ablesen, der sich in Erinnerung rief, dass Wegner Grütters im Jahr 2019 von der Spitze der Landespartei verdrängt hatte. Grütters indes ist Spitzenkandidatin der Berliner CDU für den Bundestag und dürfte mit dieser Arbeitsteilung mehr als zufrieden sein.