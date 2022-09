Landeswahlleiter bereitet sich auf Wahlwiederholung vor Berlins künftiger Landeswahlleiter Stephan Bröchler will angesichts einer drohenden Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus zügig mit den Vorbereitungen d... dpa

ARCHIV - Stephan Bröchler, Landeswahlleiter von Berlin, nimmt an einer Pressekonferenz teil. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Berlins künftiger Landeswahlleiter Stephan Bröchler will angesichts einer drohenden Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus zügig mit den Vorbereitungen dafür beginnen. „Wir beginnen nicht von Null“, sagte Bröchler dem RBB. „Ich bin noch gar nicht im Amt - aber mittendrin“, sagte Bröchler, der sein Amt am 1. Oktober antritt. So sei er seit etwa drei Wochen beratend tätig für die eingesetzte Arbeitsgruppe Wahlen.