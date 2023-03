Stephan Bröchler: Er organisiert den Volksentscheid zur Klima-Zukunft in Berlin

Erst die Nachwahl im Februar, jetzt der Berliner Volksentscheid zur Klimaneutralität am 26. März: Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler hat seit Jahresbeginn einiges zu stemmen. Die Wiederholungswahl hatte er noch im Griff, es kam zu keinen nennenswerten Unregelmäßigkeiten und seither laufen die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD.

Nun aber steht der Volksentscheid an. Am Sonntag stimmen die Berlinerinnen und Berliner ab, ob die Hauptstadt bis 2030 statt erst 2045 klimaneutral werden soll. Den Volksentscheid hatte das Bündnis „Klimaneustart“ durchgesetzt. Nötig sind rund 608.000 Ja-Stimmen, damit das Energiewendegesetz des Landes geändert werden kann. Insgesamt sind rund 2,4 Millionen Berlinerinnen und Berliner stimmberechtigt.

Doch irgendwie finden sich nicht genug Helfer für den Volksentscheid. Die Bezirkswahlämter verzeichneten zahlreiche kurzfristige Absagen, teilte Bröchler mit. Eine größere Anzahl von Vorstehern und Schriftführern fehlt zudem in Charlottenburg-Wilmersdorf, Treptow-Köpenick und Lichtenberg. Der Landeswahlleiter spricht von etwa 500 Menschen, die nun noch gesucht würden. Insgesamt sollen bei der Abstimmung an diesem Sonntag rund 25.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz sein.

Bröchler wirbt derzeit für die Aufgabe: „Zu einer funktionierenden Demokratie gehört zwingend das Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger, damit die Beteiligungsmöglichkeiten nicht nur auf dem Papier stehen, sondern in der Realität umgesetzt werden.“ Helfende erhalten ein sogenanntes Erfrischungsgeld von bis zu 120 Euro. Es solle auch in Berliner Hochschulen nochmals geworben werden für die Aufgabe, sagte er.

Nach der Chaos-Wahl 2021 drehte sich erst das Personalkarussell. Ulrike Rockmann führte nach dem Rücktritt von Petra Michaelis die Geschäfte vorerst kommissarisch. 2022 übernahm dann der 61-jährige Bröchler, der eigentlich Professor für Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) ist.

Er studierte Rechtswissenschaft, Politik und Philosophie an der Universität in Köln, Sozialwissenschaften in Duisburg und Politik- und Verwaltungswissenschaft in Konstanz. Da er dann aber Mitglied der Expertenkommission, die im Juli einen Abschlussbericht zum Wahlchaos in Berlin vorgelegt hatte, gewesen war, bekam er wegen seiner Erfahrungen den Posten als Landeswahlleiter.