Landeswahlleiter: Wiederholungswahl ist „Herkulesaufgabe“

Berlin -Der Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler hat die Organisation der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar als „Herkulesaufgabe“ bezeichnet. Der Zeitraum von 90 Tagen zur Vorbereitung sei „sehr kurz“, sonst habe man ein Jahr Zeit dafür, sagte Bröchler am Montag in einer Sondersitzung des Innenausschusses. Die Aufgabe sei es nun, dafür zu sorgen, dass die Wiederholungswahlen reibungslos funktionieren und Wahlen „wieder zu einem Fest der Demokratie werden“.