Landeswahlleiter will mehr Kompetenzen für künftige Wahlen

Landeswahlleiter Stephan Bröchler steht bei einem Pressetermin im Rathaus Zehlendorf. Jens Kalaene/dpa/Archiv

Berlin -Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler hat mit Blick auf künftige Wahlen mehr Kompetenzen für seine Behörde gefordert. Von erforderlichen Strukturen für reibungslose Abläufe in Zukunft sei man noch weit entfernt, sagte Bröchler am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Nötig seien mehr Durchgriffsrechte und bestimmte Änderungen, um die Europawahl 2024, die Bundestagswahl 2025 und die Abgeordnetenhauswahl 2026 ohne Probleme zu organisieren. Bisher werden die Wahlen vor allem in den zwölf Berliner Bezirken organisiert.