Landeswahlleiter wünscht sich OSZE als Beobachter

ARCHIV - Stephan Bröchler bei einem Porträt-Termin in der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR). Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -Der Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler hat eine mögliche Beobachtung der Wiederholungswahl am 12. Februar durch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) begrüßt. „Ich sehe das sehr positiv“, sagte Bröchler am Freitag im RBB-Inforadio. So könne man nicht nur den Berlinern, sondern auch allen anderen zeigen, „dass Berlin Wahlen kann“. Das sei eine große Chance. „Und es setzt uns auch nochmal unter Handlungsdruck, besonders gut zu arbeiten.“ Daher wünsche er sich das.