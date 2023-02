Landkreis übernimmt Erstaufnahmeeinrichtung Der Kreis Elbe-Elster übernimmt vom Land die Erstaufnahmeeinrichtung in Doberlug-Kirchhain. Nach Auslaufen des Nutzungsvertrages sei nun eine Unterkunft für ... dpa

ARCHIV - Michael Stübgen spricht während eines Interviews mit der dpa. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam/Herzberg -Der Kreis Elbe-Elster übernimmt vom Land die Erstaufnahmeeinrichtung in Doberlug-Kirchhain. Nach Auslaufen des Nutzungsvertrages sei nun eine Unterkunft für geflüchtete Personen in kommunaler Trägerschaft geplant, teilten Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Landrat Christian Jaschinski (CDU) am Montag mit.