Landkreise: Bei Unterbringung von Geflüchteten an Grenze

Potsdam -Zahlreiche Landkreise und Kommunen in Brandenburg sehen ihre Kapazitäten bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen am Limit. Zehn kommunale Aufgabenträger hätten mit Stand Oktober eine „Übererfüllung“ des Aufnahmesolls gemeldet, berichtete die Staatssekretärin im Sozialministerium, Anna Heyer-Stuffer, am Mittwoch im zuständigen Ausschuss des Landtags. „Die Unterbringungssituation in den Landkreisen ist angespannt.“ Nach Angaben der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg (ZABH) kämen jede Woche zwischen 400 und 500 Menschen an. Während der ersten Jahreshälfte seien das noch mehr ukrainische Geflüchtete gewesen, jetzt seien es in der Mehrzahl Flüchtlinge aus dem Irak, Afghanistan und Iran, die über die Balkanroute kämen.