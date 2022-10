Landkreise dringen auf Hilfe für Krankenhäuser und Schulen Krankenhäuser schlagen Alarm wegen steigender Energiepreise und der Belastung durch Corona. Der Chef des Landkreistags, Landrat Heinze, hält deshalb mehr Hil... dpa

Senftenberg -Die Landkreise in Brandenburg halten zusätzliche Hilfen für Krankenhäuser, Schulen und Kitas in der Energiekrise für notwendig. „Die Krankenhäuser dürfen nicht zu kippeln beginnen“, sagte der Vorsitzende des Landkreistags, Siegurd Heinze (parteilos), der Deutschen Presse-Agentur in Senftenberg. „Das könnte dann sofort eine Wellenbewegung auslösen und das können wir uns nicht leisten.“ Er warnte vor weiteren Insolvenzen von Kliniken: „Ansonsten ist zu erwarten, dass weitere und nicht nur kleine Häuser den Weg nehmen müssen, den jetzt leider das Krankenhaus in Spremberg genommen hat.“ Heinze ist Landrat des Kreises Oberspreewald-Lausitz.