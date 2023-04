Landrat: Kein Platz für Extremismus an Schulen Nach einem Brief von Lehrkräften zu rechten Vorfällen an einer Schule im Spree-Neiße-Kreis hat Landrat Harald Altekrüger (CDU) der betroffenen Einrichtung Un... dpa

Cottbus/Forst -Nach einem Brief von Lehrkräften zu rechten Vorfällen an einer Schule im Spree-Neiße-Kreis hat Landrat Harald Altekrüger (CDU) der betroffenen Einrichtung Unterstützung zugesagt. „Schule muss ein Ort bleiben, wo sich Schüler und Lehrkräfte gleichermaßen sicher fühlen und gemeinsam lernen können. Für politischen Extremismus und Gewalt ist hier kein Platz“, hieß es in einer Stellungnahme des Landrates in Forst (Kreis Spree-Neiße). Träger der Schule ist der Kreis jedoch nicht.