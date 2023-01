Landrat nennt Flüchtlingsunterkunft „Notlösung“

Rund 700 Menschen haben am Donnerstagabend vor dem Kreistagssaal in Grevesmühlen gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft demonstriert. Teilnehmer versuchte...

Grevesmühlen/Upahl -Nach tumultartigen Protesten gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Nordwestmecklenburg will der dortige Landrat einvernehmliche Lösungen suchen. „Ich habe auch großes Verständnis für die Sorgen und Ängste der Einwohnerinnen und Einwohner von Upahl und wir werden alles tun, um diese zu lindern und entstehende Problemlagen mit der temporären Unterkunft zu lösen“, sagte Landrat Tino Schomann (CDU) am Freitag.

Am Donnerstagabend hatten 700 Menschen während einer außerordentlichen Kreistagssitzung in Grevesmühlen gegen den geplanten Bau demonstriert. Einige versuchten, sich Zugang zum nicht-öffentlichen Teil der Sitzung zu verschaffen. 120 Polizeibeamte schirmten die Sitzung ab. Es wurden vier Strafverfahren unter anderem wegen schweren Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. „So geht es nicht“, sagte der Landrat.

Der CDU-Politiker sieht den Bau der Flüchtlingsunterkunft mit 400 Plätzen in dem 500-Seelen-Dorf Upahl insgesamt als Notlösung an. „Ich mache keinen Hehl daraus, dass sowohl der Kreistag als auch wir als Verwaltung nicht glücklich damit sind, dass wir diese Entscheidung treffen mussten“, sagte er. Der Bau sei aber nötig wegen der nicht nachlassenden, hohen Zuweisungszahlen.

Die Container-Unterkunft soll im März fertiggestellt werden. Dann will der Landkreis Asylsuchende aus kurzzeitig als Unterkünften genutzten Sporthallen in Wismar dorthin umsiedeln.

Auschwitzkomitee sieht rechte Vereinnahmung

Das Internationale Auschwitz Komitee sieht den tumultartigen Protest als von Rechtsradikalen gekapert an. „Die gestrige Demonstration in Grevesmühlen belegt einmal mehr, wie derzeit Rechtsextreme versuchen, zum Hass aufzurufen und die Demokratie zu attackieren“, sagte der Exekutiv-Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, am Freitag. Die Bilder erinnerten ihn an die versuchte Erstürmung des Reichstagsgebäudes oder den Angriff auf das Kapitol in Washington.

Bezugnehmend auf den Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 fügte er an: „Gerade am heutigen Gedenktag für die Opfer des Holocaust sollten alle Demokratinnen und Demokraten verstehen, dass sich Rechtsextreme in aller Welt in ihrem Hass und ihrer Gewaltbereitschaft gegenseitig motivieren und radikalisieren.“