Landratswahl: CDU-Chef Redmann räumt Fehler ein

Potsdam -Nach dem knappen Wahlsieg des SPD-Bürgermeisters Frank Steffen gegen den AfD-Kandidaten Rainer Galla bei der Stichwahl zum Landrat von Oder-Spree hat CDU-Landeschef Jan Redmann Fehler eingeräumt. „Wir alle haben die Stichwahl unterschätzt“, sagte Redmann am Montag auf Anfrage. Das Wahlergebnis müsse ein Weckruf sein, betonte er. „Einfach nur Unterhaken gegen die AfD ist zu wenig, um sie klein zu kriegen.“

Allerdings hatten die CDU und die Freien Wähler keine Wahlempfehlung vor der Stichwahl abgegeben, sondern die Bürger lediglich aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Dagegen hatten Grüne und Linke zur Wahl des SPD-Kandidaten aufgerufen, nachdem im ersten Wahlgang Mitte April Galla vor Steffen den ersten Platz belegt hatte.

Es gebe eine Entfremdung zwischen der Politik und den Menschen vor Ort, konstatierte Redmann. „Wir müssen dem Frustrationsverstärker AfD ein pragmatisches, positives Angebot entgegenstellen“, forderte er. „Es bedarf einer Politik, die Mut macht und Lösungen für die allgegenwärtigen Probleme der Leute anbietet.“

Steffen hatte sich in der Stichwahl mit 52,4 Prozent der Stimmen gegen den AfD-Bewerber Rainer Galla durchgesetzt, der auf 47,6 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag mit 38,5 Prozent etwas höher als im ersten Wahlgang. Steffen, der Bürgermeister der Kreisstadt Beeskow ist, tritt zum 1. August die Nachfolge von Rolf Lindemann (SPD) an, der in den Ruhestand geht.