Landsbergis wirft Scholz indirekt Angst vor Russland vor Warum liefert Deutschland keine Leopard-2-Panzer an die Ukraine? Bei einem EU-Außenministertreffen gibt es für die Bundesregierung nur wenig Verständnis. Bes... dpa

ARCHIV - «Ich wünschte, ich müsste nicht noch einen Tag länger warten, bis Panzer geliefert werden»: Gabrielius Landsbergis (Archivbild). Carsten Koall/dpa

Brüssel -Mehrere EU-Staaten haben bei einem Außenministertreffen in Brüssel ihren Unmut über die deutsche Zurückhaltung bei Panzerlieferungen an die Ukraine zum Ausdruck gebracht. Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis warf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zudem indirekt vor, Furcht davor zu haben, Russland an den Rand einer Niederlage in der Ukraine zu bringen.