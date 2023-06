Landtag berät über Trockenheit und Wasserknappheit

Waldbrände, trockene Felder, ausgetrocknete Bäche: Brandenburg gehört zu den am stärksten von Hitze betroffenen Regionen Deutschlands. Der Landtag debattiert...

Daniel Keller (SPD), Fraktionsvorsitzender, spricht in der Debatte der Sitzung des Landtages.

Daniel Keller (SPD), Fraktionsvorsitzender, spricht in der Debatte der Sitzung des Landtages. Bernd Settnik/dpa/Archivbild

Potsdam -Waldbrände, trockene Felder, ausgetrocknete Bäche: Brandenburg gehört zu den am stärksten von Hitze betroffenen Regionen Deutschlands. Der Landtag debattiert am Donnerstag - dem vorletzten Plenartag vor der Sommerpause - (ab 9.30 Uhr) über Trockenheit und Wasserknappheit.

Auf Antrag der Grünen-Fraktion soll es unter anderem um die Frage der gerechten Verteilung unter anderem zwischen Trinkwasserversorgung, Industrie und Lebensmittelproduktion gehen, wenn Wasser knapper wird. Die Freien Wähler fordern zudem die Bereitstellung öffentlicher Trinkbrunnen oder Wasserspender.

Die Abgeordneten beraten auch über die geplanten Schließungen von Sparkassenfilialen in Brandenburg. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse will 30 von 141 Geschäftsstellen schließen. Sie begründet dies damit, dass die wirtschaftliche Basis an zahlreichen Standorten mittlerweile gefährdet sei. Mit diesen Plänen löste sie Kritik aus.

Die Sparkasse Uckermark plant das Ende für fünf Filialen. Außerdem geht es um die Wiederwahl der Landesdatenschutzbeauftragten Dagmar Hartge. Sie hat das Amt seit dem Jahr 2005 inne.