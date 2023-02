Landtag blickt auf ein Jahr Krieg in der Ukraine Ein Jahr nach dem Beginn erinnert der Brandenburger Landtag heute (10.00 Uhr) an den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Anlässlich des Jahrestages halt... dpa

Potsdam -Ein Jahr nach dem Beginn erinnert der Brandenburger Landtag heute (10.00 Uhr) an den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Anlässlich des Jahrestages halten Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die ukrainische Gesandte Iryna Samchenko eine Rede. Samchenko arbeitet in der Wirtschaftsabteilung der Botschaft in Berlin.