Landtag debattiert über Balkonkraftwerke: Abbau von Auflagen

Potsdam -Der Betrieb von so genannten Balkonkraftwerken mit kleinen Solaranlagen könnte für die Bürger künftig einfacher werden. Die SPD-Abgeordnete Britta Kornmesser erklärte am Donnerstag in einer Debatte im Brandenburger Landtag über den Einsatz solcher Anlagen, dass der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) schon entsprechende Vorschläge zur Entrümpelung der Regelungen für den Betrieb vorgelegt habe. Damit werde sich die Bundesregierung sicherlich befassen. Eine zusätzliche Initiative der Landesregierung sei daher nicht notwendig.