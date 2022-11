Landtag debattiert über Hilfen und Flughafen-Ausbau Der Brandenburger Landtag berät am Mittwoch (ab 10.00 Uhr) über Vorschläge für Landeshilfen angesichts der Energiekrise und der hohen Inflation. Die Linksfra... dpa

ARCHIV - Blick in den Plenarsaal des Brandenburger Landtags. Bernd Settnik/dpa/Archivbild

Potsdam -Der Brandenburger Landtag berät am Mittwoch (ab 10.00 Uhr) über Vorschläge für Landeshilfen angesichts der Energiekrise und der hohen Inflation. Die Linksfraktion in der Opposition fordert, den Corona-Rettungsschirm auch für Hilfen zur Entlastung hoher Energiepreise zu öffnen, was nach Ansicht der rot-schwarz-grünen Koalition nicht möglich ist.