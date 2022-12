Landtag entscheidet über Haushalt und Hilfspaket Der Brandenburger Landtag will heute abschließend über den Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre entscheiden. Der Haushalt umfasst auch mögliche Kred... dpa

ARCHIV - Die Abgeordneten beraten während einer Landtagssitzung. Bernd Settnik/dpa/Archivbild

Potsdam -Der Brandenburger Landtag will heute abschließend über den Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre entscheiden. Der Haushalt umfasst auch mögliche Kredite in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro für ein Hilfspaket zur Abfederung der Energiekrise. Die Landtagsmehrheit hatte am Donnerstag mit der Erklärung einer Notlage die Grundlage für die Hilfen gelegt.