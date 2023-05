Landtag gedenkt zum Jahrestag des Kriegsendes der Opfer

Der brandenburgische Landtag erinnert an diesem Montag an die Befreiung vom Nationalsozialismus und das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 78 Jahren. Ministerp...

Potsdam -Der brandenburgische Landtag erinnert an diesem Montag an die Befreiung vom Nationalsozialismus und das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 78 Jahren. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und der polnische Botschafter Dariusz Pawlos wollen im Innenhof des Landtags in Potsdam sprechen. Auch die Kommunen begehen den zentralen Gedenktag und legen Kränze wieder. Das Gedenken steht im Schatten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

In Deutschland ist der 8. Mai der Tag des Gedenkens an das Weltkriegsende. Russland feiert traditionell am 9. Mai den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland.