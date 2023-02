Landtag gibt grünes Licht für Ende von Corona-Regeln Nach knapp drei Jahren werden die letzten Corona-Beschränkungen in Brandenburg aufgehoben. Der Gesundheitsausschuss des Landtags billigte am Donnerstag in Po... dpa

ARCHIV - Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Potsdam -Nach knapp drei Jahren werden die letzten Corona-Beschränkungen in Brandenburg aufgehoben. Der Gesundheitsausschuss des Landtags billigte am Donnerstag in Potsdam den Plan der rot-schwarz-grünen Landesregierung, dass die Corona-Verordnung zum Mittwoch nächster Woche (1. März) aufgehoben wird. Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft sagte im Landtag: „Es wäre unseres Erachtens unverhältnismäßig gewesen, wenn Brandenburg an seinen Regelungen festgehalten hätte.“