Landtag über Medikamentenengpässe und freie Schulen Der Brandenburger Landtag kommt erstmals im neuen Jahr wieder zur Plenarsitzung in Potsdam zusammen. In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Linksfraktion d... dpa

Potsdam -Der Brandenburger Landtag kommt erstmals im neuen Jahr wieder zur Plenarsitzung in Potsdam zusammen. In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Linksfraktion debattieren die Abgeordneten heute über die Medikamentenversorgung. In den vergangenen Wochen hatten Patienten über fehlende Arzneimittel in Apotheken geklagt etwa Fiebersäfte für Kinder und Antibiotika. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte vorgeschlagen, beispielsweise Fiebersäfte vor Ort herzustellen. Das Bundesgesundheitsministerium lehnte die Initiative laut Landesgesundheitsministerium aber ab.