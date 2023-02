Landtagspräsidentin erinnert an NS-Opfer im KZ Lieberose Zum Jahrestag der Auflösung des ehemaligen KZ-Nebenlagers Lieberose (Dahme-Spreewald) hat Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke an die Opfer erinne... dpa

Lieberose -Zum Jahrestag der Auflösung des ehemaligen KZ-Nebenlagers Lieberose (Dahme-Spreewald) hat Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke an die Opfer erinnert. „Vom ehemaligen KZ-Lager Lieberose im Dorf Jamlitz ist nichts mehr zu sehen. Das Grauen hatte zahlreiche Orte, die Erinnerung hat nur wenige, um so bedeutsamere“, sagte Liedtke am Mittwoch laut Mitteilung. „Wir verneigen uns vor den Opfern. Ihnen sind wir es schuldig, nicht zu vergessen und alles dafür zu tun, dass von Deutschen nie wieder solches Leid über Menschen gebracht wird.“