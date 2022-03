Berlin - Am Ende fehlten den Grünen nur 23 Stimmen für den Einzug in den Landtag in Saarbrücken. Denkbar knapp verfehlten sie mit 4,99502 Prozent am Sonntag bei der Wahl im Saarland die Fünf-Prozent-Hürde. Auch die Liberalen und Linken scheiterten, mit ihnen noch 13 andere Parteien. Insgesamt fallen so über 22 Prozent der abgegebenen Stimmen unter „Sonstige“ – fast jede vierte abgegebene und gültige Stimme wird am Ende also wertlos bleiben. Im zukünftigen Landtag sitzen nur die siegreiche SPD, die Opposition bilden CDU und AfD.

Der Verein Mehr Demokratie forderte am Montag auch deshalb eine Ende der bisherigen Sperrklausel. Diese diene ursprünglich dazu, die Regierungsbildung nach einer Wahl zu erleichtern, erklärt Ralf-Uwe Beck, Vorstandssprecher des Vereins Mehr Demokratie: „Eine Hürde, die Zersplitterung verhindern soll, darf nicht zu parteipolitischen Monokulturen führen. Im Saarland ist ein Großteil der Wählerinnen und Wähler aktuell gar nicht im Parlament repräsentiert.“ Die Fünf-Prozent-Hürde gehöre vor allem deshalb auf den Prüfstand.

Martin Sonneborn profitierte von Abschaffung der Sperrklausel

Die Nichtregierungsorganisation, die sich seit Jahren für mehr direkte Demokratie einsetzt, will die Sperrklausel von fünf auf drei Prozent absenken. Im Saarland hätten damit sowohl Grüne als auch die Liberalen den Einzug ins Parlament geschafft, statt drei Parteien wären ganze fünf im Landtag vertreten. Der Wille der Wählerinnen und Wähler könne so wieder abgebildet werden, meint Vorstandssprecher Beck.

Auf EU-Ebene wurde die Sperrklausel bereits 2011 nach einer Klage vorm Bundesverfassungsgericht abgeschafft. Für Karlsruhe verstoße die Fünf-Prozent-Hürde „gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der politischen Parteien“, seitdem können vor allem Kleinstparteien Abgeordnete nach Straßburg schicken. Prominentestes Beispiel ist der Satiriker Martin Sonneborn, der seit 2014 als Parlamentarier der Partei Die Partei im EU-Parlament sitzt.

Auch mit Wahlrechtsänderung: Keine Änderung in Berlin

Das Bundesverfassungsgericht stellte damals aber auch klar, dass die komplette Abschaffung der Sperrklausel nicht auf Bundes- oder Landesebene übertragbar ist. Ziel der Sperrklausel sei auch, die Regierungs- und Mehrheitsbildung zu erleichtern. Da das Parlament in Straßburg keine Regierung wähle, sei die Klausel hier hinfällig.

Bei der vergangenen Bundestagswahl liefen knapp 9 Prozent der Zweitstimmen unter „Sonstige“, auch mit der von Mehr Demokratie geforderten niedrigeren Drei-Prozent-Hürde hätte aber keine dieser Parteien den Einzug in den Bundestag geschafft. Auch die Mehrheitsverhältnisse des Berliner Abgeordnetenhauses wären von einer Wahlrechtsänderung im Sinne der Nichtregierungsorganisation im September unberührt geblieben.