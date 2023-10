Zweitstärkste Kraft in Hessen, größte Oppositionspartei in Bayern, die AfD ist nach den guten Wahlergebnissen auf einem Höhenflug. Alice Weidel spricht von einem klaren Wählervotum und sieht einen „Schwenk von links nach rechts“. Martin Schirdewan, Co-Vorsitzender der Linken, warnt vor einem „dramatischen Rechtsruck“. Die AfD-Partei konnte bei den Wahlen nicht nur insgesamt dazugewinnen, sie erfreut sich auch einer wachsenden Zustimmung bei jungen Wählern zwischen 18 und 24.

In Hessen wurde sie mit 18 Prozent in dieser Altersgruppe zweitstärkste Kraft hinter der CDU, und in Bayern entschieden sich 16 Prozent für die AfD. Nur die CSU und die Grünen schnitten besser ab. Die Wahlergebnisse in Hessen und Bayern zeugen von einem zunehmend konservativeren Wahlverhalten, was dem vielfach verbreiteten Bild einer eher linken, progressiven Jugend widerspricht.

Vor allem in Bayern wählt die jüngste Wählergruppe inzwischen mehrheitlich konservativ bis rechts: CSU, AfD und Freie Wähler kommen hier zusammen auf 53 Prozent. In Hessen sind Grüne, SPD und Linke noch vergleichsweise stark, jedoch entschieden sich auch dort 39 Prozent der jungen Erwachsenen für CDU oder AfD.



Für das starke Abschneiden rechter Parteien gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Bei der Frage, für welche Partei sich ein Wähler entscheidet, spielt zum Beispiel auch der Wohnort eine Rolle.

Das Abschneiden der AfD ist besorgniserregend – und ein Problem für alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Land. Aber unsere Demokratie hat immer wieder ihre Stärke bewiesen; wir können auch diese Situation meistern. — BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) October 8, 2023

Wahlentscheidung für Grüne oder AfD: Wohnort sticht Alter

Bei dem vorläufigen Endergebnis der Landtagswahl in Hessen zeigen sich Unterschiede zwischen den städtischen Ballungszentren und eher ländlich geprägten Regionen. Während in Darmstadt, Kassel und Frankfurt am Main die Grünen vergleichsweise starke Ergebnisse einfuhren und sich ihre einzigen Direktmandate sichern konnten, sind die CDU-Hochburgen Wahlkreise wie Hofbieber, Antrifttal oder Hilders. Alles Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte. Dieses Bild ist in ganz Hessen zu betrachten: Wahlkreise, in denen AfD, Freie Wähler oder die CDU besonders gut abschnitten, befinden sich eher in der ländlichen Peripherie, während die Wähler der Grünen oder der Linken in und um die Metropolregionen angesiedelt sind.



Diese Beobachtungen lassen sich auch auf die Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern übertragen. Auch dort wählen viele junge Wähler konservativ bis rechts und auch dort sind die einzigen Wahlkreise, in denen Direktmandate an die Grünen gehen, in der Stadt München.

Experte zu AfD-Erfolg: „Protestverhalten gegen den Leistungsdruck“

Dennoch warnt der Kasseler Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder vor Verallgemeinerungen: „Land ist nicht gleich Land und Stadt ist nicht gleich Stadt“, sagt Schroeder der Berliner Zeitung. Da wäre etwa der Unterschied, ob man sich in einem Ort befinde, der aufgrund seiner Nähe von den Angeboten der Stadt profitiere, oder in einer abgelegenen Gegend. Dennoch sehe man auch hier eine gewisse Korrelation. So sei Osthessen, ein ländlich geprägtes Gebiet, die Region mit der größten Zustimmung für die AfD. „In Gegenden mit vielen Migranten, gut ausgebautem Verkehrsnetz, wenig Eigenkapital und vergleichsweise geringem Individualverkehr, ist die Zustimmung für die AfD schwach.“ Dagegen erkenne man eine große Zustimmung, wenn die Menschen auf ihr eigenes Auto angewiesen seien und wenig Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund haben.

In der großen Zustimmung unter jungen Menschen sieht Schroeder jedoch andere Ursachen: Zum einen gebe es ein nicht unerhebliches rechtes Milieu in Schulen, Sportvereinen und anderen Organisationen. Dies treffe in den vergangenen Jahren auf den Einfluss der sozialen Medien, dass dieses verfestige. Hinzu komme ein „Protestverhalten gegen den Leistungsdruck“ und andere gesellschaftliche Einflüsse, das die AfD anspreche. Gepaart mit einer „Protesthaltung gegen die Elterngeneration“ ergebe sich das starke Abschneiden der AfD bei jungen Menschen.



Hinzu komme, dass die Linke innerhalb der letzten zehn Jahre von der AfD als Protestpartei abgelöst worden sei, da sie die größere Ablehnung der aktuellen Verhältnisse biete. Dies treffe nicht nur bei Jungen, sondern auch bei den unteren sozialen Schichten auf Resonanz. Auch resümiert Schroeder im Interview: „Die AfD ist die Arbeiterpartei, nicht die Linke oder SPD.“