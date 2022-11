Lang: Gute Wirtschaftspolitik ist Klimapolitik In einer leidenschaftlichen Rede für mehr Klimaschutz hat die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang für den Ausbau der erneuerbaren Energien geworben. „Der W... dpa

Falkensee -In einer leidenschaftlichen Rede für mehr Klimaschutz hat die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang für den Ausbau der erneuerbaren Energien geworben. „Der Weg heißt Aussteigen aus den fossilen Energieträgern - sie machen uns abhängig, sie sind klimaschädlich und teuer“, sagte Lang am Samstag in ihrer Rede auf dem Parteitag der Brandenburger Grünen in Falkensee (Havelland). Die Zukunft gehöre daher den erneuerbaren Energien.