Lange Liste an Streitthemen: Biden und Xi treffen sich Um die Beziehungen zwischen China und den USA ist es schlecht bestellt - die Liste der Streitthemen lang. Kann ein Treffen zwischen Biden und Xi vor paradies... dpa

Nusa Dua/Bali -US-Präsident Joe Biden will Chinas Präsident Xi Jinping bei einem gemeinsamen Treffen am Montag „rote Linien“ aufzeigen. „Es gibt nur sehr wenige Missverständnisse zwischen uns. Wir müssen nur herausfinden, wo die roten Linien sind - und was in den nächsten zwei Jahren die wichtigsten Dinge für jeden von uns sind“, sagte Biden vor dem Treffen.