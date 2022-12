Lange verteidigt Doppelhaushalt und Notlagen-Erklärung Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat die Aufstellung eines Doppelhaushalts für die Jahre 2023 und 2024 verteidigt. „Es ist die richtige Entsc... dpa

Katrin Lange (SPD), Brandenburger Finanzministerin, im Landtag. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat die Aufstellung eines Doppelhaushalts für die Jahre 2023 und 2024 verteidigt. „Es ist die richtige Entscheidung, die Stetigkeit und Verlässlichkeit für einen längeren Zeitraum bietet“, sagte Lange am Mittwoch in der Generaldebatte des Landtags zu dem Haushalt. Sie verwies darauf, dass 10 der 16 Bundesländer einen Doppelhaushalt hätten oder planten. Die Opposition und der Landesrechnungshof hatten kritisiert, dass der Haushalt in unsicheren Krisenzeiten gleich für zwei Jahre bis zum Ende der Legislatur festgeschrieben werden soll.