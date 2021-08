Lübeck/Kiel - Es weht eine leichte Brise im Lübecker Hafen. Sie ist für Lars Klingbeil leicht auszuhalten. Drei Lokal-Fotografen umschwirren den fast zwei Meter großen Politiker, der eine gelbe Schutzweste trägt und gute Bilder liefert, weil er sehnsuchtsvoll aufs Meer blickt: „Immer, wenn ich Schiffe sehe, geht es mir schlagartig besser“, sagt er.

Es ist Mittwochnachmittag und für den Generalsekretär der SPD ist es der fünfte Termin an diesem Tag in Schleswig-Holstein. Der 43-Jährige wirkt ein wenig erschöpft wie nach einem Dauerlauf. Morgens um 7 Uhr ist er aufgestanden. In seinem Wahlkreis telefonierte er mit den Kollegen im Willy-Brandt-Haus. Danach ließ er sich im Dienstwagen nach Kiel fahren und von dort ins ZDF-Morgenmagazin zuschalten. Es ging um die generelle Testpflicht für Reiserückkehrer. Klingbeil war dafür. Dann geht’s weiter im Wagen – bis spät in die Nacht.