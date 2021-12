Der Kanzler hielt sich kurz. Olaf Scholz, gerade von seinen ersten Antrittsbesuchen unter anderem in Paris zurückgekommen, hielt am Sonnabend beim SPD-Parteitag seine erste Rede als Bundeskanzler. 20 Minuten lang sprach er zu seinen Genossen. Gestenreich und lebhaft, das Hemd am Kragen aufgeknöpft, schwor er die Delegierten auf Einigkeit ein. „Wir starten in einer schwierigen Zeit“, meinte Scholz. Trotzdem sei im Land „ein Aufbruch“ zu spüren.

Die Ampel aus SPD, FDP und Grüne habe sich den Fortschritt zum Ziel genommen. „Diese Koalition bedeutet Zukunft für unser Land“, sagte der Kanzler, der allerdings seine Partei auch zur Disziplin aufrief: Nur eine geschlossene SPD könne die nächsten Jahre überleben und eventuell auch anstehende Landtagswahlen gewinnen. 2022 ist ein Superwahljahr, dann entscheidet es sich, ob die SPD ihren Höhenflug auf Landesebene wie in NRW oder im Saarland fortsetzen kann.

Die Delegierten feierten ihren neuen Bundeskanzler gebührend. Schade nur, dass die meisten digital zugeschaltet waren. Anwesend im City Cube in der Messe Berlin waren nur wenige, dafür aber die, die nun das Sagen in der Partei haben werden. Diese hatten allerdings auch nur Zutritt, wenn sie geimpft oder genesen plus frisch getestet waren und mussten am Platz Masken tragen.

Corona hat daher den Auftritt des neuen Kanzlers etwas geschmälert, der ganze Parteitag war von drei Tagen auf einen zusammengeschrumpft. Dennoch wurden alle nicht müde, die neue Harmonie zu beschwören. Und sich dafür zu loben, dass die SPD es trotz der miesen Umfragewerte geschafft hat, das Kanzleramt nach 16 Jahren wieder für sich zu erobern.

Daher war es nicht verwunderlich, dass auch bei den angesetzten Wahlen nichts schief ging. Obwohl: Ein paar kleine Denkzettel gab es schon. Keinen erhielt Lars Klingbeil. Er bekam 86,3 Prozent Zustimmung als neuer Parteichef. Er ist nun der neue starke Mann der SPD, auch weil er den Wahlkampf erfolgreich geführt hat und wohl auch deswegen, dass er krisenerprobt ist. Als Generalsekretär erlebte er acht Parteichefs, darunter auch kommissarische. Dagegen kam die alte und nun neue Parteichefin Saskia Esken lediglich auf 76,7 Prozent. In dem Ergebnis spiegelt sich wider, dass sie wohl nicht bei allen wohlgelitten ist.

Das könnte man auch beim neuen Generalsekretär Kevin Kühnert meinen. Der 32-jährige, einstige Juso-Rebell, erhielt 77,8 Prozent Zustimmung. Kühnert ist in der Partei nicht unumstritten, vor Ort wurde von einem ehrlichen Ergebnis gesprochen. Auch Scholz lernte ihn 2019 als Widersacher kennen. Kühnert boxte Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als Parteichefs durch. Scholz, der mit der neuen Bundesbauministerin Klara Geywitz angetreten war, scheiterte. Doch Kühnert, der als Strippenzieher gilt, wird nun eher stillhalten. Er und Klingbeil gelten als enge Freunde, sie werden an einem Strang ziehen, heißt es. Möglich, dass Klingbeil Kühnert auch mal zurückpfeift.

Kevin Kühnert will Kommunikator sein

Auf dem Parteitag beteuerte Kühnert, dass die SPD aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt habe. Er versprach: „Wir werden stabiler und führender Faktor dieser Ampel-Regierung sein.“ Es gebe nun hohe Erwartungen innerhalb der Partei. „Jetzt müssen wir auch zeigen, dass wir es können“, fuhr er fort. Die SPD sei „eine ungeduldige Partei, das zeichnet uns aus, und die wird uns auch Druck machen, wenn wir irgendwo nicht schnell genug sind.“

Er selbst wolle auch Kommunikator sein, die eigene Politik den Menschen besser erklären, als es Angela Merkel und der Union gelungen sei. Gute Vorsätze, aber auch Scholz machte am Sonnabend noch einmal deutlich, dass das Kraftzentrum in Zukunft das Kanzleramt sei.

Darüber sorgen sich bereits einige Parteilinke, sie fürchten, dann nicht mehr sichtbar zu sein. Und kleine Risse gibt es auch schon. Die Jusos kritisierten scharf, dass jetzt bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr im Koalitionsvertrag stehen und setzten durch, dass der Parteivorstand darüber nun erneut beraten muss.

Seinen letzten Auftritt hatte am Sonnabend übrigens Ex-Parteichef Norbert Walter-Borjans. Er werde nun seine Freiheit genießen, kündigte er an.