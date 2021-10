Berlin - Der Chef selbst, Armin Laschet, blieb der Pressekonferenz fern. Nachdem er am vergangenen Donnerstag seinen Rückzug als CDU-Parteivorsitzender verklausuliert angekündigt hatte, erläuterte am Montag Generalsekretär Paul Ziemiak nach der Präsidiums-Sitzung, wie es nun in der stark angeschlagenen Partei weitergehen soll.

Ein Paukenschlag war schon dabei: Der gesamte Bundesvorstand soll auf einem Sonderparteitag neu gewählt werden. Dafür gab es laut Ziemiak ein einstimmiges Votum. Für Laschet ist es dann endgültig vorbei als Parteichef. Er wird aber bis dahin den Wandel der CDU moderieren, unterstrich der Generalsekretär.

Außerdem will die Partei mehr in die Basis reinhorchen – dafür ist für den 30. Oktober eine Kreisvorsitzenden-Konferenz eingeräumt worden, die über das Ob und das Wie einer Mitgliederbeteiligung entscheiden soll. Am 2. November sollen die CDU-Gremien dann das weitere Vorgehen bei der Neuaufstellung festlegen.

Paul Ziemiak sagte am Montag: Auch die Bundestagswahl werde sehr intensiv aufgearbeitet. Dazu soll es in den kommenden Wochen viele Gespräche geben. „Alles muss auf den Tisch“, sagte er. Der CDU-Generalsekretär hielt allerdings weiter daran fest, dass für die Union eine mögliche Jamaika-Koalition nach wie vor nicht vom Tisch sei.

Mehr Mitgliederbeteiligung im Turbo-Gang, ein neuer Bundesvorstand – damit reagiert die CDU auf Tage der Selbstzerlegung und der Selbstbeschäftigung nach dem Wahldebakel vor zwei Wochen und machte den Weg frei für einen Neuanfang. Denn die Partei kam nicht zur Ruhe: Neben ständigen Schlagabtauschen mit der Schwesterpartei CSU wurden Rufe von der Basis immer lauter, bei dem Wandel der Partei mitreden zu wollen.

Junge in der Union fordern neue Gesichter an der Spitze

Und auch die jungen Abgeordneten scharren seit dem Wahl-Desaster mit den Hufen, sie wollen in Zukunft mehr eingebunden sein – und den Generationenwandel auch in der Parteispitze sehen. Der Junge-Union-Chef Tilman Kuban sowie der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor fordern eindringlich neue Gesichter – immerhin war die Union die Partei, die am wenigsten junge Wähler und Wählerinnen gewinnen konnte. Amthor dringt außerdem auf eine Beteiligung der Mitglieder bei einer Neuaufstellung der Parteispitze. Nach den zurückliegenden Entscheidungen zu Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur sei es wichtig, Parteibasis und Parteiführung zusammen zu denken, damit es nicht zu einer „Legendenbildung“ komme, sagte der CDU-Politiker am Montag im Deutschlandfunk. „Klar ist, die Parteibasis muss jetzt beteiligt werden.“

„Es gibt viel zu tun“, sagt CDU-Politiker Wolfgang Bosbach zur Berliner Zeitung, der hinzufügt: „Es ist wichtig und richtig, dass sich die CDU nach dem Wahldebakel neu aufstellt.“ Das könne natürlich nicht „holterdiepolter geschehen, aber es darf auch nicht auf die lange Bank geschoben werden.“ Für Bosbach ist es allerdings unablässig, dass die Partei sich nicht nur personell, sondern auch inhaltlich neu aufstellt. Allerdings geht Bosbach nicht davon aus, dass es noch zu einem Jamaika-Bündnis kommen wird. „Ich gehe davon aus, dass wir in der Opposition landen“, sagte er.

Der CDU-Politiker spricht sich ebenso dafür aus, dass in Zukunft die Basis mehr eingebunden wird. „Die Basis hat den unbedingten Wunsch, mehr gehört zu werden. Man hat dort das Gefühl, dass eben zu viel an ihr vorbei entschieden worden ist.“ Zuspruch findet bei ihm ebenso ein vernünftiger Generationenwechsel. „Die Mischung macht es“, sagte er.

Termin für den Parteitag steht noch aus

Als neue Parteichefs gehandelt werden bereits unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn sowie CDU-Mittelstandschef Carsten Linnemann. Beide Politiker sind unter 50 – Spahn 41 Jahre alt, Linnemann 44.

Unklar ist noch, wann der Sonderparteitag stattfindet. Nach dem Treffen mit den Kreisvorsitzenden Ende Oktober soll erneut im Bundesvorstand entschieden werden, wie die Basis eingebunden wird. Danach soll der Termin für den Parteitag gefunden werden.

Geht es nach Bosbach findet der Parteitag schnellstmöglich, am besten im Dezember, statt. „Armin Laschet wird bestimmt ein überragendes Interesse daran haben, dass dieser Erneuerungsprozess zügig abgeschlossen ist – auch mit Blick auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr.“ Drei stehen 2022 an – im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Und davor müsse die Partei zur Ruhe gekommen sein, um nicht erneut ein Wahldebakel zu erleben.