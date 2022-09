Lausitz: Klimaaktivisten blockieren Braunkohlekraftwerk Aktivisten besetzen Kohleförderbände und blockieren Gleise. Für den Betreiber eines der größten Braunkohlekraftwerke in Deutschland ist die Blockade ein „Ang... dpa

Jänschwalde -Nach der Blockade des drittgrößten Braunkohlekraftwerks in Deutschland durch Klimaaktivisten hat die Polizei in Jänschwalde in Brandenburg mit der Räumung begonnen. Die Beamten waren am Montag mit einem größeren Aufgebot im Einsatz und nahmen mehrere Aktivisten in Gewahrsam.