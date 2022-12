Lausitz soll mit neuem Image Fachkräfte gewinnen Mit Hilfe einer neuen Imagekampagne sollen mehr Fachkräfte in die Lausitz kommen. Mit Slogans, Plakaten und einem Film soll ab Januar der Wandel in der Tageb... dpa

Dietmar Woidke (l, SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, und Klaus Freytag (r), Lausitz-Beauftragter des Ministerpräsidenten, halten nach einer Pressekonferenz zum Start der Imagekampagne Lausitz Plakate mit der Aufschrift «Hier bahnt sich Deine Karriere an», und «Die Lausitz. Krasse Gegend». Soeren Stache/dpa

Potsdam -Mit Hilfe einer neuen Imagekampagne sollen mehr Fachkräfte in die Lausitz kommen. Mit Slogans, Plakaten und einem Film soll ab Januar der Wandel in der Tagebau-Region, deren Abschied von der Kohle-Verstromung spätestens 2038 kommt, bekannter werden. „Die Lausitz. Krasse Gegend“ heißt die Kampagne, die am Mittwoch in der Staatskanzlei in Potsdam vorgestellt wurde. Die Lausitz sei mehr als Wölfe und Kohlegruben, sagte der für die Kampagne verantwortliche Agentur-Chef Christof Biggeleben. Bislang gebe es wenig Wissen über die Lausitz. „Es passiert krass viel, das weiß niemand außerhalb der Region.“ Die Kampagne kostet laut Staatskanzlei für 4 Jahre insgesamt 1,9 Millionen Euro.