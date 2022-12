Lauterbach: Charité als landesweite Spezialklinik für Kinder Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht in der Kinderklinik der Charité in Berlin einen geeigneten Standort für eine deutschlandweite Spezialklinik. ... dpa

Berlin -Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht in der Kinderklinik der Charité in Berlin einen geeigneten Standort für eine deutschlandweite Spezialklinik. Die Behandlung dort entspreche „Weltspitzenniveau“, sagte Lauterbach am Freitag nach einem Besuch der Einrichtung mit Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD). Deutschland gehöre zu den wenigen großen Industrieländern, die keine eigene Klinik für Kinder hätten. Das sei ein nicht akzeptabler Zustand, sagte Lauterbach.