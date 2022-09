Lauterbach plant Hilfspaket für Kliniken Auch Kliniken rechnen mit steigenden Betriebskosten durch die hohen Energiepreise. Der Gesundheitsminister verspricht Abhilfe. dpa

ARCHIV - Auch Kliniken sind durch steigende Energiekosten belastet. Julian Stratenschulte/dpa

Berlin -Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ein Hilfspaket für die Kliniken wegen stark gestiegener Betriebskosten angekündigt. „In dieser Energie- und Inflationskrise lassen wir unsere Krankenhäuser nicht im Stich und werden sie über den Herbst und über den Winter bringen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Dafür sollten in den nächsten Wochen konkrete Vorschläge vorgelegt und mit den Ländern beschlossen werden. Es gehe um kurzfristige Lösungen, damit Kliniken jetzt nicht in unüberbrückbare Schwierigkeiten durch Liquiditätsprobleme kommen.