Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist nicht viel länger als 100 Tage im Amt, aber er hat schon eine Reihe von Rückschlägen erlebt und mehr als einen Fehler einräumen müssen. Er selbst sagt dazu, man müsse in der Lage sein, Dinge, die nicht gut gelaufen sind, zu korrigieren. Er hat davon bereits reichlich Gebrauch machen müssen.

Am Mittwoch erklärte er auf einer Pressekonferenz die jüngste Kehrtwende in Sachen Corona-Quarantäne. Auf die Frage, ob er angesichts der Pannen an Rücktritt gedacht habe, antwortete er: „Natürlich nicht.“ Es handele sich hier um technische Änderungen, die man vornehmen müsse. Diese Änderung erfolgte nach nur wenigen Tagen. Anfang der Woche hatte Lauterbach noch verkündet, dass ab 1. Mai die Quarantäne nach einem positiven Corona-Test nur noch freiwillig erfolgen solle. Damit wolle man die Gesundheitsämter entlasten, die mit der Kontrolle ohnehin nicht hinterherkämen. Weil dieser Plan aber ein verheerendes Signal gehabt habe, wonach eine Quarantäne künftig obsolet sei, habe er die Entscheidung korrigiert, sagte Lauterbach am Mittwoch.

Es ist nicht die erste Fehleinschätzung in seiner kurzen Amtszeit voller Irrungen und Wirrungen, wie die folgende Auflistung zeigt.

Verwirrung um den Genesenenstatus

Seit Mitte Januar gibt es um die Frage, wie lange nach einer Corona-Infektion ein Genesenenstatus gilt, eine heftige Diskussion. Angefangen hat alles mit der mehr als kurzfristigen Entscheidung des Robert-Koch-Institutes (RKI), den Status von sechs auf drei Monate zu verkürzen. Angeblich war Lauterbach darüber nicht vorab informiert worden. Allerdings erfuhren es auch die Bundesländer erst verspätet, bei denen sich Lauterbach für die mangelnde Kommunikation entschuldigte. Das RKI korrigierte sich später noch einmal in dieser Sache: Danach hieß es, dass die Verkürzung nur Genesene betreffe, die vorher noch keine Impfung erhalten hätten. Mittlerweile ist das RKI nicht mehr für die Festlegung des Genesenenstatus zuständig. Er wird seit 19. März direkt im Infektionsschutzgesetz geregelt – und beträgt aktuell maximal drei Monate. Damit steht die Bundesrepublik in Europa allein da. Vielleicht ändert sich das aber auch wieder: Auf Antrag der Unionsfraktion befasste sich der Gesundheitsausschuss im Bundestag am Mittwochnachmittag erneut mit dem Thema. Ende offen.

Das Hin und Her bei der Impfpflicht

Lauterbach setzte sich von Anfang an vehement für eine allgemeine Impfpflicht ein. Er kündigte zunächst auch einen eigenen Entwurf an. Später erklärte er, dass er darauf verzichte, weil sein Ministerium allen Gruppenanträgen zuarbeiten sollte. Anders als bei anderen Gesetzesinitiativen sollte die zur Impfpflicht allein aus dem Parlament entstehen. Das lag vor allem an der FDP, die größtenteils wenig Neigung zeigt, eine entsprechende Regelung zu befürworten. Jetzt gibt es drei Anträge und zwei Gesetzesentwürfe, die einmal eine Impfpflicht ab 18 Jahren und eine ab 50 Jahren vorsehen. Am Dienstagabend wurde bekannt, dass man sich auf eine sofortige Impfpflicht ab 60 Jahren einigen könnte, mit der Option, die Altersgrenze zum Herbst eventuell zu senken. Dafür sollte einer der Gesetzentwürfe entsprechend umgearbeitet werden. Die Abstimmung darüber ist für Donnerstag geplant. Ende ebenfalls offen.

Der Kompromissvorschlag hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, die Impfpflicht am Donnerstag durchzusetzen. Da 90% der Covid Toten über 60 J alt sind wird er eine sehr starke Wirkung im Herbst haben. https://t.co/x4I320qD4o — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 5, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Wie sinnvoll ist die vierte Corona-Impfung?

Karl Lauterbach macht sich bereits für die vierte Impfung gegen das Coronavirus stark. Dazu twitterte er kürzlich über eine neue Studie eines Teams um die Virologin Sandra Ciesek vom Uni-Klinikum Frankfurt am Main und dem Pharmaunternehmen Biontech. Diese zeige, „dass eine zukünftige Omicron Impfung auch Schutz gegen andere Varianten geben dürfte. Das ist eine sehr gute Nachricht. Damit käme man einem Ende der Pandemie durch Impfungen einen Schritt näher.“

Die Welt setzte in einem Artikel vom Mittwoch jedoch auseinander, dass Lauterbach die Studie missinterpretiert habe. Die habe sich gar nicht mit der vierten Impfung auseinandergesetzt, sondern ergab vielmehr, dass es eine Kombination von vollständiger Impfung und Infektion sei, die den besten Schutz gegen Corona bietet. Viele Immunologen gehen mittlerweile davon aus, dass eine vierte Impfung vermutlich keine wesentliche Verbesserung des Immunschutzes bringt. Ende der Diskussion offen.

Desaster bei der Impfdosenbestellung

Lauterbachs Amtsvorgänger Jens Spahn hatte vermutlich Albträume wegen der Impfdosenbeschaffung für die Bundesrepublik. Obwohl Biontech in Deutschland forschte und – unter anderem - auch produzierte, gab es jede Menge Ärger, bis genug Impfdosen vorhanden waren. Lauterbach wollte den Fehler nicht wiederholen, bestellte im Dezember Millionen Dosen – und ertrinkt jetzt förmlich im Impfstoff. So ergab eine Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Sepp Müller, dass bis zum Ende des Sommers mehrere Millionen Corona-Impfungen verabreicht werden müssen, damit der Impfstoff nicht verfällt. Offenbar mussten bereits Impfdosen vernichtet werden, über deren Menge die Bundesregierung aber keinen Überblick hat.