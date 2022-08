Lauterbach will bundesweit 1000 Gesundheitskioske Gesundheitsminister Lauterbach will die Versorgung in ärmeren Regionen verbessern – mit Gesundheitskiosken. Was das ist, was es bringen soll und wieviel es kostet. dpa Kathrin Merz

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Hamburger Stadtteil Billstedt. dpa/Marcus Brandt

Hamburg -Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will langfristig in ganz Deutschland rund 1000 Gesundheitskioske für Patientinnen und Patienten in sozial benachteiligten Regionen einrichten. Vorbild ist dabei Hamburg, wo der SPD-Politiker im Stadtteil Billstedt den dort bereits seit 2017 bestehenden Gesundheitskiosk besuchte. „Das hier ist der Prototyp“, sagte der Minister.