Lawrow trifft indischen Außenminister vor G20-Treffen In Neu Delhi kommen die Außenminister der G20-Gruppe zusammen. Auch der Krieg in der Ukraine dürfte oben auf der Agenda stehen.

Der russische Außenminister hat sich in Neu Delhi mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar getroffen. Marwan Ali/AP/dpa

Neu Delhi -Kurz vor Beginn des G20-Außenministertreffens in Indien hat der russische Außenminister Sergej Lawrow in der Hauptstadt Neu Delhi seinen indischen Kollegen Subrahmanyam Jaishankar getroffen. Man habe über die Kooperation beider Länder und auch über G20-Angelegenheiten gesprochen, teilte Jaishankar am Mittwoch auf Twitter mit.