La Palma - Mit einer Mischung aus Schrecken und Mitleid sehen Fernsehzuschauer auf der ganzen Welt, wie der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma seit fünf Wochen Tausende Menschen in die Flucht schlägt. Vom sicheren Sofa aus lässt sich wie in Zeitlupe die Zerstörung Hunderter Wohnhäuser durch die bis zu 1200 Grad heiße Lava beobachten. Über dem fauchenden Vulkankegel steht eine dunkle Aschewolke, an den Hängen wälzen sich rot glühende Lavaströme hinab und verbrennen und zermalmen alles auf ihrem Weg zum Meer.