Lederer: Keine weiteren fünf verlorenen Jahre leisten

Berlin -Der Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer hat kurz vor der Abgeordnetenhauswahl an diesem Sonntag vor einer möglichen großen Koalition aus CDU und SPD gewarnt. „Wir hatten von 2011 bis 2016 hier in Berlin schon mal die Freude“, sagte er am Freitagmorgen im ZDF-„Morgenmagazin“. „Es waren fünf verlorene Jahre für die Stadt.“ Bei dieser Wahl gehe es „schlicht und ergreifend um die Frage, wie wollen wir in fünf oder in zehn Jahren leben“. Zentrale Fragen seien Klimawandel, sozialer Zusammenhalt der Stadt oder die Bildungspolitik. „Ich glaube, wir können uns fünf weitere verlorene Jahre schlicht und ergreifend nicht leisten“, sagte Lederer.