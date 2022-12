Lederer: Regierungsbilanz klingt wie Simon and Garfunkel Für Berlins linken Kultursenator Klaus Lederer klingt die Bilanz nach einem Jahr rot-grün-roter Regierungsarbeit nach Simon and Garfunkel. Er habe vergangene... dpa

ARCHIV - Klaus Lederer (Die Linke), Kultursenator von Berlin, spricht während einer Pressekonferenz. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Für Berlins linken Kultursenator Klaus Lederer klingt die Bilanz nach einem Jahr rot-grün-roter Regierungsarbeit nach Simon and Garfunkel. Er habe vergangene Woche mit seinen Senatskolleginnen Lena Kreck und Katja Kipping diskutiert, welches das passende Lied dafür sei. „Ich habe "Bridge over troubled water" vorgeschlagen“, sagte Lederer am Dienstag nach der Senatssitzung. Der Titel des US-Duos gilt als gefühlvoller Klassiker. „Aber am Ende haben wir uns darauf verständigt, dass es am ehesten das Lied "Berlin" von Ideal ist“, erzählte Lederer.