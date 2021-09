Berlin - „Ein schöner Land in dieser Zeit“, singt eine Frau mit langen Haaren schmachtend in die Kamera. „Es regt sich Aufbruch weit und breit“, setzt eine Zweite fort. Gänsehaut ist beim Hören des grünen Wahlwerbespots garantiert. Die Partei hat sich in diesem Sommer mit dem Video trotzdem keinen Gefallen getan. Direkt nach der Flutkatastrophe kam ihre bullerbühafte Neuinterpretation des deutschen Volkslieds nicht so gut an. Für eine launige Adaption freundschaftlicher Zusammenkünfte an lauen Sommerabenden in der freien Natur war der Zeitpunkt denkbar schlecht gewählt.

Man kann Armin Laschets „Mein Vater war Bergmann“ dagegen setzen. Der CDU-Kandidat und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sagt im Video, er habe die letzte Zeche geschlossen, aber er wisse, was Veränderung bedeute, bevor er zum Kern kommt, Deutschland soll ein Industrieland bleiben – aber klimaneutral. Die Botschaft: Dieser Mann weiß, was er tut. Oder man folgt dem durchs Regierungsviertel spazierenden Olaf Scholz. Zu hören ist derweil Altkanzler Helmut Schmidt beim Ablegen seines Amtseides in den 1970er-Jahren, während Scholz sich als Anpacker geriert – aber sozial.

Spott und Häme haben sie alle für ihre Wahlwerbung bekommen. Wer sich derart anbiedert, rechnet damit ja auch. Die Parteien machen trotzdem in jedem Wahljahr wieder derartige Werbespots. Es muss sich also lohnen.

Und trotzdem sind ihnen die Dinge entglitten. Dieser Wahlkampf war an Anekdoten reich. Manches war von den jeweiligen Protagonisten natürlich nicht gewollt. Sie haben Fehler gemacht, die ihre jeweiligen Schwächen unterstreichen. Annalena Baerbock zeigte Unreife, weil sie den Lebenslauf geschönt und ihr Buch passagenweise zusammenkopiert hat. Armin Laschet darf man Herzlosigkeit und Ignoranz unterstellen, weil er beim Gedenken des Bundespräsidenten bei den Flutopfern gelacht hat.

Kleinigkeiten haben sich verheerend ausgewirkt. „Die haarsträubenden Fehler von Laschet und Baerbock, die fehlenden Voraussetzungen für das Kanzleramt, auch bei dem Landespolitiker Laschet, die aus parteiinternen Gründen suboptimale Auswahl der Spitzenkandidaten bei Grünen und CDU haben eine Projektionsfläche für Scholz geschaffen, auf deren Hintergrund er zu der einzigen, international wie national erscheinende Führungsfigur erschien“, sagt der Berliner Politikforscher Wolfgang Merkel zur aktuellen Lage.

Allerdings steht auch Olaf Scholz als moralisch fragwürdig da. Er liegt nur vorne, weil er von der Schwäche der anderen profitiert und nach dem Rauten-Foto in der Süddeutschen Zeitung ist er auch noch ein Erbschleicher von Kanzlerin Angela Merkel.

Moralisch fragwürdige Kandidaten Baerbock, Scholz, Laschet

Das ist aus den Märchenerzählungen der Parteien am Ende dieses Wahlkampfs geworden. Dass die Kandidaten selbst zu diesen neuen Narrativen beigetragen haben, ändert nichts daran, dass dies auch nur Erzählungen sind, die unablässig wiederholt und so verfestigt wurden.

Oft zog der jeweilige politische Gegner die Strippen und demontierte die durchkomponierte Geschichte von Aufbruch, Brillanz, Kompetenz und Fürsorge. So wurde bei Annalena Baerbock das grüne Klischee einer Verbotspartei nicht nur aus der Mottenkiste gezogen, abgestaubt und unablässig wiederholt, sondern mit Kampagnen wie jener, die sie in Moses-Pose mit Verbotsparolen auf Steintafeln im Arm zeigt, auch untermauert.

Ein zusätzliches Problem entstand, weil der Angriff nicht klar von der Konkurrenzpartei kam, sondern ein Industrieverband die Anzeigen schaltete. Damit entgeht dem Ziel der Botschaften auch noch, aus welcher Ecke die Manipulation droht. Sie funktioniert dann umso besser. Verstärkt und verändert werden die neuen Erzählungen aber auch von Meinungsforschungsinstituten. Im aktuellen Monat September liegen Umfragen von acht verschiedenen Instituten vor. Die CDU liegt da mal bei 25 Prozent (Allensbach) und woanders bei 20 Prozent (Yougov). Die Ergebnisse werden wiederum im Wahlkampf benutzt.

Am Ende bleiben gefledderte Kandidaten, die nach der Wahl aber wieder um Akzeptanz als Regierende werben müssen. Das wird nicht einfach.

Und es ist noch nicht vorbei. Aktuell beschäftigen sich die Spin-Doktoren der Parteien gerade mit der Koalitionsfrage, um kurz vor Schluss noch die vielen unentschlossenen Wahlberechtigten zu beeinflussen. Die Union warnt vor Rot-Grün-Rot. Die SPD ist sicher: Mit der CDU droht der absolute Stillstand. Die Grünen hämmern den Deutschen immer wieder „es tut gar nicht weh“ ins angeblich so veränderungsbereite Hirn. Aus Behauptungen werden Legenden –- oft wiederholt, verfestigt sich das, so jedenfalls die Hoffnung, der jeweiligen Sprecher.

Allerdings gibt es dabei keine Zwangsläufigkeit. Man kann zumindest versuchen, sich davon freizumachen. Es wird Zeit, dass sich die Wähler von Märchen emanzipieren, mal ein Wahlprogramm lesen (vielleicht besser als fernsehen) und eine erwachsene Entscheidung treffen. Es geht um die Frage: Was soll geschehen in Deutschland in den nächsten vier Jahren? Und nicht: Wer sitzt im Kanzleramt?