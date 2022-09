Lehren aus dem Desaster ziehen – Enquete-Kommission Afghanistan nimmt Arbeit auf

Vor einem Jahr haben die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen. Der Wechsel folgte viel abrupter und schneller, als die westlichen Experten es vorausgesehen hatten.

Vor einem Jahr haben die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen. Der Wechsel folgte viel abrupter und schneller, als die westlichen Experten es vorausgesehen hatten. AFP/Mohsen Karimi

Der überstürzte Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan ist mittlerweile schon länger als ein Jahr her, doch nun beginnt endlich die Aufarbeitung des Einsatzes. Am Montag hat die Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“ offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Zwölf Abgeordnete und zwölf Sachverständige sollen bis zur Sommerpause 2024 den gesamten zwanzigjährigen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan aufarbeiten und gleich noch Lehren für die Zukunft entwickeln.

Diesen Zeitplan wird man aber vermutlich nicht einhalten. „Ich sehe das nicht“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete und frühere Regierende Bürgermeister Michael Müller, der am Montag erwartungsgemäß zum Vorsitzenden der Kommission gewählt wurde. Stellvertretende Vorsitzende ist die CDU-Abgeordnete Serap Güler.

Etwa einmal im Monat wird sich die Kommission zu ihren Sitzungen treffen, die größtenteils öffentlich sein werden, bei Bedarf aber auch nicht öffentlich. Unter die Lupe genommen werden soll dabei nicht nur der langjährige Bundeswehreinsatz, sondern auch der Erfolg oder Misserfolg der zivilen Hilfe. „Es ist gut, dass wir diesen vernetzten Ansatz haben“, sagte der Sachverständige General a. D. Egon Ramms der Berliner Zeitung am Montag. Er war von der FDP-Fraktion für das Gremium benannt worden.

„Wir alle wissen, es ist auch viel gelungen in Afghanistan“, sagte Michael Müller. „Wir konnten vielen Menschen über diese 20 Jahre eine Perspektive geben, die sie ohne das internationale Engagement nicht gehabt hätten.“ Es sei aber nicht gelungen, eine dauerhafte Sicherheit und Stabilität in Afghanistan zu etablieren. Woran dies gescheitert sei, könne auch eine Lehre für künftige Auslandseinsätze der Bundeswehr sein, so Müller.

Die Kommission werde Fragen beantworten, ob die Aufträge klar genug definiert waren und ob es eine permanente Evaluierung gegeben hat. Deutschland müsse sich diesen Fragen stellen, weil von der Bundesrepublik künftig eine stärkere Führungsrolle in der Welt erwartet werde. Als Beispiel führte Müller die Einsätze im Irak und in Mali an.

Parallel zur Enquete-Kommission arbeitet der Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Er hat bereits Anfang Juli die Arbeit aufgenommen und soll den chaotischen Abzug der Truppen aus Afghanistan im Sommer vergangenen Jahres untersuchen. Hier wird auch das Schicksal der Ortskräfte eine Rolle spielen. Von ihnen warten noch Tausende in Afghanistan auf ihre Ausreise.