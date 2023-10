Lehrerausbildung in Senftenberg startet: Mit Praxisnähe

Senftenberg -56 künftige Grundschullehrerinnen und -lehrer haben an der Brandenburgischen Technischen Universität am Standort Senftenberg in der Lausitz ihr Studium begonnen. Der Studiengang „Lehramt Primarstufe“ wurde innerhalb von zehn Monaten geschaffen - deutschlandweit ein Novum, wie Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) bei der Begrüßung der Studierenden am Montag auf dem Campus hervorhob.

Der Studiengang an der Universität bietet den Lehramtsstudierenden den Angaben zufolge einen neuen Ansatz bei der Ausbildung. Sie sollen vom ersten Semester an parallel zu ihrer Ausbildung den Beruf an Partnerschulen in der Praxis erlernen.

Mit Senftenberg wurde neben der Universität Potsdam ein zweiter solcher Ausbildungsstandort in Brandenburg für Lehrkräfte geschaffen. Das Land reagiert damit auf den Lehrermangel. Nach Angaben von Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) sind im laufenden Schuljahr noch etwa 330 Stellen unbesetzt. Eine konkrete Zahl, wie viele Lehrkräfte im Land derzeit gebraucht werden, nannte er nicht.

Um den Studiengang schnell an den Start zu bringen, wurden für das erste Jahr interimsweise vier Vertretungsprofessorinnen- und Professoren ernannt - für die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und Erziehungswissenschaft. Parallel liefen Ausschreibungen für die regulären Professuren, die nach einem mehrmonatigen Berufungsverfahren ihren Dienst zum Wintersemester 2024/25 antreten werden, erläuterte der Vizepräsident der BTU, Peer Schmidt.

Insgesamt sind zehn Professuren dann auch in den Fächern Sachunterricht, Kunst, Musik und Sport vorgesehen. Die Zahl der Studienplätze soll in einem zweiten Schritt auf 120 ausgebaut werden.