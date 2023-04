Lehrerverband: Schulen brauchen Hilfe für Ukrainer Der Deutsche Lehrerverband schlägt Alarm: Die Integration von ukrainischen Flüchtlingskindern an deutschen Schulen sei gefährdet. Er fordert mehr Unterstützu... dpa

Berlin -Der Deutsche Lehrerverband fordert mehr Unterstützung für Schulen bei der Integration geflüchteter ukrainischer Kinder und Jugendlicher. „Die Politik droht das Projekt einer gelungenen Integration der Schüler aus der Ukraine in den deutschen Schulen an die Wand zu fahren“, warnte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger in der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“.